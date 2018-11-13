79 ألف دولار لبطولة «رجل الترولي» في أستراليا

المصدر: كانبرا - د.ب.أ

حققت حملة التبرعات، التي أقيمت لصالح رجل مشرد، عرف باسم «رجل الترولي»، والذي حاول مساعدة الشرطة خلال هجوم طعن مميت في ملبورن، يوم الجمعة الماضي، عشرات الآلاف من الدولارات. يذكر أن حسن خليف شير علي (30 عاماً) اندفع بسيارته، مشعلاً فيها النار قبل أن يقوم بطعن رجل مسن حتى الموت، وإصابة اثنين آخرين بالمنطقة التجارية المركزية في ثانية أكبر مدن أستراليا. ودفع مايكل روجرز، الذي أطلق عليه اسم «ترولي مان» أو (رجل الترولي)، عربة تسوق لتصطدم بمنفذ الهجوم، الذي تبناه تنظيم داعش الإرهابي، حيث كان شرطيان يحاولان نزع سلاحه. ثم أطلقا النار على شير علي. وتم التبرع بأكثر من 110 آلاف دولار أسترالي (79 ألف دولار أميركي) للرجل البالغ من العمر 46 عاماً، حتى صباح أمس، على صفحة بموقع «جو فند مي»، تحمل عنوان «ليس كل الأبطال يرتدون ملابس الشرطة».