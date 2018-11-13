فتح باب التطوع للمشاركة في احتفال اليوم الوطني الـ 47

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة المنظمة للاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات، وبالتعاون مع برنامج «تكاتف»، التابع لمؤسسة الإمارات، المؤسسة الوطنية الرائدة في مجال رفع كفاءات الشباب وترسيخ المسؤولية المجتمعية بين القطاعين العام والخاص، عن فتح باب التسجيل للمتطوعين الشباب من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، للمشاركة في تنظيم ودعم الاحتفال الذي سيُقام في الثاني من ديسمبر بمدينة زايد الرياضية، تحت شعار «هذا زايد.. هذه الإمارات».

وأشارت اللجنة إلى قدرتها على استيعاب أكثر من 100 متطوع، ليكونوا جزءاً من فريقٍ تنظيم الفعالية الأكبر على مستوى الدولة، وتقديم الدعم والمساعدة أثناء الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ47 للدولة. وتتيح هذه الدعوة للمتطوعين فرصةً استثنائية للوجود مع مجموعة واسعة من الفنانين والموسيقيين ومقدّمي العروض من المشاهير العالميين، الذين سيحتفون بمسيرة من القيم التي تعبر عن التلاحم الاجتماعي، والتي شهدتها الدولة على مدار 47 عاماً.

وسيتخلل الاحتفال تقديم سلسلة متنوعة من الأنشطة الاستثنائية وعروض الأداء الحية الأولى من نوعها، وسيحظى المتطوّعون ممن سيتم اختيارهم بفرصة لتعزيز مهاراتهم المتعلقة بإدارة الفعاليات، والتعامل مع فريق عمل متكامل في مختلف مجالات الحفل، علاوة على شرف المشاركة بأهم وأكبر حدث وطني، ما يعزز إحساسهم بالفخر والولاء والانتماء.

وتشمل مهام المتطوّعين دعم فريق التسويق والاتصال في أمسية الاحتفال، وتقديم المساعدة إلى الحضور أثناء احتفالهم بالحدث، بالإضافة إلى تقديم معلومات وافية حول الاحتفال لجميع الزوار والضيوف المتوافدين على موقع الاحتفال.

وقال عضو اللجنة المنظمة للاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ47، عبدالله القبيسي: «يسعدنا دائماً أن نشرك الشباب الشغوف بالعمل التطوعي في دولة الإمارات، والذين سيسهمون بمساعدتنا على تنظيم الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات العربية المتحدة».

وأضاف: «نثق بأن هذا الحفل سيشكّل حدثاً لا ينسى، كما سيتاح للمتطوعين الشباب اكتساب خبرات واسعة، كونهم جزءاً أساسياً من هذه الأمسية الرائعة، وهي خطوة ستشكّل محطة بارزة في حياتهم المهنية ومسيرة تطورهم الشخصي. وبدوري أحث جميع الشباب في الإمارات على الانضمام إلينا، ونتمنّى لهم جميعاً التوفيق في جهودهم التطوّعيّة المهمة أثناء الحفل».

وقال مدير البرامج في مؤسسة الإمارات، محمد الحوسني: «نحن سعداء بتعاوننا مع اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات، حيث سيتيح هذا التعاون الفرصة للشباب للمشاركة في تنظيم هذا الحدث الوطني الأبرز، والذي من شأنه أن يدعم المتطوعين بمهارات قيّمة في ما يتعلق بتنظيم الفعاليات الكبرى والعمل الجماعي، وفقاً لمخطط زمني واضح، كما يمنحهم فرصة الاطلاع على كواليس واحدة من كبرى الفعاليات على الأجندة الوطنية. ونحن نتطلع قدماً للقاء المجموعة المختارة من المتطوعين، الذين سيشاركوننا هذا الحدث».

وسيشهد الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات العربية المتحدة، مشاركة مجموعة واسعة من الموسيقيين، بالإضافة إلى تقديم لوحات شعريّة وفنيّة وعروض مرئية وصوتية مميزة، ما سيسهم في تنظيم احتفالٍ رائع، سيبقى محفوراً في الذاكرة، وسيجسّد قيم التسامح والتلاحم والاندماج في دولة الإمارات.

كما سيكرّم هذا الحفل المسيرة الملهمة والقيم والمبادئ الإنسانية النبيلة، للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.