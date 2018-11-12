«الرقمنة» تهيمن على أكبر معرض طبي في العالم

المصدر: دوسلدورف (ألمانيا) - د.ب.أ

يهيمن موضوع الرقمنة هذا العام على معرض «ميديكا» للتجهيزات الطبية، الذي يُعد أكبر معرض طبي على مستوى العالم، والمقرر أن يبدأ اليوم بمدينة دوسلدورف غربي ألمانيا. وستكون التطبيقات والهواتف الذكية ركائز أساسية مهمة بالنسبة للكثير من العروض المقدمة بالمعرض.

ومن ضمن المعروضات، هناك مثلاً وسيلة استرخاء مبتكرة من شأنها مساعدة الأشخاص الذين يعانون الضغط العصبي على الحد من التوتر من خلال تمرين تنفس، وسيكون برنامج التدريب الذي يستغرق ستة أسابيع متاحاً عبر تطبيق.

ومن المقرر أن تعرض 5200 شركة من جميع أنحاء العالم منتجاتها وتحديثاتها في المعرض حتى 15 من الشهر الجاري.