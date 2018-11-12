ورشة عمل لصناعة الدُمى

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

شارك مجموعة من الفتيان والفتيات من ذوي الإعاقات الذهنية إلى جانب أقرانهم في ورشة عمل تضامنية لصناعة الدُمى، أشرفت عليها الفنانة الإماراتية عائشة البلوشي، وأبوظبي - الإمارات اليوماستضافتها منارة السعديات في أبوظبي، أول من أمس.

وتُعد هذه الفعالية الثانية التي تنظمها اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019، ضمن برنامج ورش العمل الفنية التضامنية بالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأميركية في الإمارات، ومؤسسة أمديست، وبمشاركة الأطفال من أصحاب الهمم ممن تراوح أعمارهم بين 12 و18 عاماً.

وتستخدم الفنانة الإماراتية الموهوبة مواد متنوّعة وتقنيات مختلفة لصناعة أعمالها الفنية والدمى.