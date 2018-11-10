بطل عالمي يتعهد بـ30 ماراثوناً في «تحدي دبي للياقة»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

تعهد الرياضي العالمي المقيم في دبي، ماركوس سميث، بالمشاركة في «تحدي دبي للياقة» على طريقته الخاصة هذا العام، حيث التزم بركض 30 ماراثوناً على مدار 30 يوماً ليحفز الجميع على المشاركة في التحدي. وصادف يوم أمس اليوم الـ15 من تحدي دبي للياقة، ونقطة المنتصف في تحدي سميث الماراثوني، ليكون بذلك قد قطع ما يعادل 633 كيلومتراً.

ويستغرق كل ماراثون يقوم به سفير «تحدي دبي للياقة» نحو أربع ساعات منذ انطلاقه من بيته في منطقة السطوة في تمام الساعة الخامسة فجراً من كل يوم. حيث يخطط سميث مسبقاً كل جولاته، لتشمل نقاط النهاية مختلف أنحاء المدينة من نخلة جميرا إلى مركز حمدان الرياضي ودبي فستيفال سيتي إلى المرابع العربية، وغيرها الكثير. كما يسجل سميث نتائجه وتقدمه اليومي على مدونته الخاصة، إضافة إلى حساب «إنستغرام»، حيث عبّر عن سعادته بعدد المتسابقين الذين انضموا إليه في مراحل مختلفة من الماراثونات اليومية التي يقوم بها.

سميث، الذي أطلق نادي «اينر فايت» الرياضي، وخدمة الوجبات الصحية «سميث سانت باليو»، هو لاعب رجبي محترف سابق، تقاعد من هذه الرياضة في عام 2010. وهو مشارك دائم في فعاليات وتحديات «الكروس فيت»، وركوب الدراجات، وسباقات الجري وقوة التحمل، إضافة إلى كونه متحدثاً محفزاً، ومدرباً للياقة البدنية، وأحد رواد الأعمال الناجحين.