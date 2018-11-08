«تحقيق أمنية» تُطلق «نجم الخير»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت مؤسسة «تحقيق أمنية» في أبوظبي، أخيراً، برنامجاً جديداً تحت عنوان «نجم الخير»، بالتعاون مع نخبة من مشاهير ونجوم المجتمع الإماراتي الراغبين في عمل الخير. جاءت فكرة البرنامج تزامناً مع استراتيجية مؤسسة «تحقيق أمنية» بإطلاق العديد من الأنشطة والمُبادرات الإنسانية احتفاءً بعام زايد، ومئوية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من خلال اتباع نهجه على الصعيد الإنساني، وإدخال السعادة إلى قلوب المُحتاجين، خصوصاً الأطفال المرضى المُصابين بأمراض خطيرة تُهدّد حياتهم.

وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة، هاني الزبيدي، إن فكرة البرنامج تتمحور حول قبول كل شخصية من نجوم المجتمع الإماراتي بتحدي المؤسسة، والقيام ليوم كامل بجمع التبرّعات، ومن خلال القنوات الرسمية للمؤسسة، لصالح تحقيق أمنية مُعينة لأحد الأطفال المرضى من ذوي الأمراض المُستعصية، وفي مراحلها الأخيرة.