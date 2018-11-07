«ليغو» الأصلية تنتصر على 4 من مقلديها

المصدر: كوبنهاغن - د.ب.أ

قالت شركة ليغو الدنماركية لصناعة لعب الأطفال، أمس، إن محكمة صينية أصدرت حكماً بمنع أربع شركات من تصنيع وبيع نسخ من منتجاتها.

وقضت محكمة يوشيو الجزئية في مدينة قوانتشو أيضاً بتغريم الشركات 4.5 ملايين يوان (650 ألف دولار).

وأعلنت شركة ليغو في بيانها أن المحكمة أشارت إلى أن الشركات الصينية قلّدت بعض منتجاتها.

وقال المدير التنفيذي لشركة ليغو، نيل بي كريستيانسن «نرحب بحكم المحكمة، نعتقد أن هذه القرارات تستند إلى الحقائق والقانون، وتظهر بوضوح الجهود المستمرة من قبل السلطات الصينية لحماية الملكية الفكرية».

وكانت شركة ليغو قد فازت العام الماضي بقضيتين أخريين في الصين، إذ تم منع شركات صينية أخرى من تقليد منتجات الشركة.