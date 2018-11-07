4000 علم تشكّل صورة خليفة في «حديقة الأعلام»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ينظم «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، النسخة الخامسة من «حديقة الأعلام» بتصميمها المتميز هذا العام، الذي يحتفي بصورة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، باستخدام 4000 عَلَم تكون مجتمعة صورة سموه في موقع الحديقة على شاطئ «كايت بيتش» بمنطقة أم سقيم – جميرا.

وقالت مدير «براند دبي» نهال بدري، إن تصميم الحديقة هذا العام يتميز بإضافة مجسم لأحد أبيات قصيدة «يا خليفة» المُهداة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لأخيه صاحب السمو رئيس الدولة، والتي عدّد فيها خِصال سموه، قائلاً: «يا خليفهْ أو إذا قلنا سمانا.. وذاتهْ المَعْنَى سمانا أَوْ خليفهْ».

وأضافت أن «حديقة الأعْلَام من الفعاليات التي تلقى اهتماماً وإقبالاً من كثيرين من سكان دبي وزوارها، نظراً لما ترمز له من قيمة وطنية وإبداعية في آن واحد، كما أن الموقع المتميز للحديقة في إحدى أهم مناطق الجذب السياحي في دبي يزيد من قيمتها كمعلم ينتظره رواد هذه المنطقة في التوقيت نفسه من كل عام، إذ يحرصون على التقاط الصور في هذا المعلم المبتكر الذي يشهد بمدى الإعزاز والتقدير الذي يكنّه شعب الإمارات لعَلَمِهم». وأوضحت نهال بدري أن حديقة الأعلام التي تستقبل الزوار حتى الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل «تمثل إحدى أهم الفعاليات المدرجة على أجندة المبادرات والمشاريع السنوية لـ«براند دبي»، إذ تمكنت على مدار الأعوام السابقة من استقطاب اهتمام الجمهور، سواء من المواطنين أو الزوار والسياح، ومن مختلف الأعمار، وذلك لإبداع فكرتها وتفرد تصميمها ودقته، إذ روعي هذا العام توفير عوامل الدعم التي تعين الزوار على التقاط الصور التذكارية والفيديوهات بسهولة».

من جانبها، وجّهت مديرة قسم المشاريع الإبداعية في براند دبي، شيماء السويدي، دعوة مفتوحة لزيارة حديقة الأعلام، ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو الملتقطة هناك باستخدام الوسم #حديقة الأعلام، و#UAEFlagGarden، وعلى حسابات «براند دبي» على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أهمية مشاركة الجمهور الذي يشكل عنصراً مهماً في نجاح الحديقة في تحقيق أهدافها.

وأضافت أن «حديقة الأعلام هذا العام تم تزويدها بثلاث منصات مرتفعة لمساعدة الجمهور على التقاط أفضل الصور، كما يوجد بها أربع شاشات يُعرض عليها النص الكامل لقصيدة «يا خليفة»، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كما تعرض الشاشات مشهداً علوياً لصورة صاحب السمو رئيس الدولة التي تكونها الأعلام، في حين يمكن للجمهور أيضاً التعرف من خلال تلك الشاشات إلى نبذة حول رسالة (براند دبي) واستراتيجيته، والهدف من حديقة الأعلام».

- الحديقة تستقبل الزوار حتى الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل.

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منصات لالتقاط الصور وشاشات عرض تقدّم معلومات للزوار وتوضح مجمل التصميم من نقطة مرتفعة.