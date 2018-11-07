«بازار إنتاج» يختتم فعالياته

المصدر: الشارقة ــ الإمارات اليوم

اختتمت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة فعاليات معرض «بازار إنتاج» في نسخته الثالثة، الذي عرض منتجات الأسر المنتجة من مستحقي الضمان الاجتماعي، بالتعاون مع دائرة شؤون الضواحي والقرى، على مدى السبعة أيام الماضية، في مجلس ضاحية مويلح، وحظي بإقبال كبير.

وقالت مدير مركز الإنتاج بالدائرة، مريم الحمادي، إن «البازار مثّل فرصة للأسر لتقديم منتجاتها، لتتعرف إليها شريحة واسعة من المستهلكين، ما يسهم في دخولها إلى السوق بشكل ينعكس إيجابياً على أداء مشروعاتها واستمراريتها، على نحو يساعد على تحسين مستوى دخل أصحابها».

وأفادت الحمادي بأن البازار تضمن 34 ركناً تنوعت بين الأكلات، والحلويات، والمخبوزات، والإكسسوارات، والمشغولات التراثية، والعطور، والدخون.