بدء محاكمة «إل تشابو».. كبير تجّار المخدرات في العالم

المصدر: نيويورك ــ د.ب.أ

بدأت أمس محاكمة زعيم المخدرات المكسيكي الشهير، خواكين جوزمان، أحد أكبر زعماء تجارة المخدرات في العالم، الذي يعرف بـ«إل تشابو»، باختيار أعضاء هيئة المحلفين، الذين يبلغ عددهم 12، دون إعلان هويتهم. ويواجه إل تشابو (61 عاماً)، الزعيم السابق لعصابة «سينالوا» للمخدرات، التي كانت في السابق المصدر الرئيس لتزويد أميركا بالمخدرات، 17 تهمة جنائية، تشمل تهريب المخدرات، والتآمر، وإدارة منظمة إجرامية، وتستغرق أياماً عدة. واتخذ القاضي خطوة غير معتادة، إذ سيتم الاحتفاظ بسرية أسماء وعناوين الأشخاص الذين سيقررون ما إذا كانت ستتم إدانة «إل تشابو» طوال سير المحاكمة، التي من المتوقع أن تستمر ثلاثة أو أربعة أشهر. ويسعى الادعاء لإدانة «إل تشابو» بقتل الآلاف من الأشخاص، وتهريب أطنان من المخدرات إلى أميركا.