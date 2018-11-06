كاميلا كابيلو تسيطر على جوائز «إم تي في» الأوروبية

المصدر: لوس أنجلوس ــ د.ب.أ

هيمنت المغنية الأميركية، كاميلا كابيلو، على جوائز حفل «إم تي في» الأوروبية، وتمكنت من الفوز بأربع جوائز. وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن كاميلا فازت بجائزة أفضل فنانة، وأفضل مؤدية أميركية، وأفضل أغنية، وأفضل أغنية مصورة عن أغنية «هافانا». وشهد الحفل الذي أقيم في مدينة بيلباو الإسبانية، ليلة أول من أمس، منافسة بين كاميلا وأرينا جراندي (‏‏25 عاماً) على نحو خمس جوائز، ولكن كاميلا تمكنت من التغلب على أرينا. وقالت كاميلا بعد الفوز بجائزة أفضل أغنية مصورة «لا أعلم ما يجب أن أقوله، فأنا محظوظة لكوني هنا، ومحظوظة لترشيحي لهذه الجائزة، وأريد أن أحيي أرينا التي كانت مرشحة أيضاً». وحازت المغنية دوا ليبا (24 عاماً) جائزة أفضل مغنية بوب، كما فازت المغنية كاردي بي بجائزة أفضل مغنية جديدة. وفازت المغنية نيكي ميناج بجائزتي أفضل إطلالة وأفضل مغنية هيب هوب.