«باليه ستارز» رحلة رومانسية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وبتنظيم من دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، يستضيف مهرجان موسيقى أبوظبي الكلاسيكية عرضاً فنياً متميزاً تقدمه فرقة «لاسكالا أكاديمي باليه ستارز» على خشبة مسرح قصر الإمارات يوم الجمعة الموافق التاسع من نوفمبر الجاري.

وتُعد «أكاديمية مسرح لا سكالا» واحدة من أشهر المؤسسات التعليمية المرموقة عالمياً في مجال التدريب الاحترافي على كل مجالات فنون الأداء. وتضم الفرقة التي تندرج ضمن إطار مسرح «لا سكالا» بمدينة ميلانو الإيطالية، 165 فناناً. وستقدم عرضاً رومانسياً يشمل مقتطفات من «باليه لابيادير»، الذي يروي قصة حب بين الراقصة (نيكيا) والمحارب (سولور). وتماشياً مع موضوع مهرجان موسيقى أبوظبي الكلاسيكية لهذا الموسم، سيصطحب برنامج الأمسية الموسيقية الجمهور في رحلة متميزة عبر حركات الرقص الرشيقة تحت عنوان «لغة الحب».