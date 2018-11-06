«بوليوود باركس دبي».. حفلات غنائية في ديوالي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يستعد بوليوود باركس دبي، المنتزه الرائد المستوحى من بوليوود ضمن دبي «باركس آند ريزورتس»، أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في المنطقة، الى استضافة أكبر احتفال ديوالي في الإمارات خلال الفترة من 9 حتى 10 نوفمبر، التي سيتم فيها إحياء حفلين ضخمين لأشهر نجوم الغناء في الهند.

سيستضيف «بوليوود باركس دبي» المواهب الموسيقية المتفردة من الهند النجم شنكر إحسان لوي ونيراج شريدار خلال يومي 9 و 10 نوفمبر على التوالي. وعلاوة على ذلك، سيقدم مهرجان «بيغ زي ديوالي للأضواء» عدداً من الألعاب ومعالم الجذب الاستثنائية، التي تشمل أفلاماً شهيرة من استوديوهات زي الدولية على مسرح راج محل، إلى جانب عدد من العروض الترفيهية الجديدة مقابل 99 درهماً فقط.