سائحون يشاركون في رفع العَلَم بفندق «ميريديان العقة» بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

نظم فندق ميريديان العقة في الفجيرة احتفالاً، بمناسبة (يوم العلم)، شارك فيه موظفون وسائحون من مختلف الجنسيات.

وأبدى سائحون من دول أوروبية وآسيوية من نزلاء الفندق، سعادتهم بالمشاركة في هذه المناسبة الوطنية الكبيرة لدولة الإمارات.

وقال مدير عام «ميريديان العقة» باتريك أنطاكي، إن ادارة الفندق دعت الموظفين والنزلاء للاحتفال بيوم العلم، بالساحة الرئيسة للفندق، وتم رفع علم الدولة بحضور موظفين من مختلف أقسام الفندق. وأضاف: «هذه مناسبة عزيزة علينا، وتمثل مشاركتنا فيها تجسيداً لمعاني الوفاء والولاء للوطن».