«جلوريا» دبي يحتفل برفع العَلَم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظم فندق جلوريا دبي احتفالية برفع عَلَم دولة الإمارات، بمشاركة موظفيه ونزلائه من السائحين. وقال نائب رئيس شركة الغيث القابضة، المالكة للفندق، الدكتور غيث هامل آل الغيث، إن الاحتفال بهذه المناسبة يأتي تجسيداً لمشاعر الانتماء والولاء للوطن، والتمسك بقيم الاتحاد التي أرساها الآباء المؤسسون. وأشار إلى أن «هذه المناسبة تجسّد تلاحم الشعب الإماراتي، ووحدته تحت راية واحدة، مؤكداً أن هذا اليوم الوطني المهم نموذج على لُحمة القيادة والشعب، على قلب واحد، يخفق بحب الوطن، في ظل رايته التي ستبقى عالية شامخة في السماء». من جانبه قال المدير العام الإقليمي لفندق جلوريا دبي فريدي فريد «يسعدنا أن نشارك في الاحتفالية الكبيرة بالعلم وهي مناسبة عزيزة علينا، وتمثل مشاركتنا فيها فخراً لمعاني الوفاء لهذا الوطن».