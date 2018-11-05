«ميركاتو» ينظم 10 أيام من النشاط في «تحدي اللياقة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انطلقت في مركز التسوق «ميركاتو» بدبي، فعاليات (تحدي اللياقة)، ضمن المبادرة التي تهدف إلى جعل دبي المدينة الأكثر نشاطاً في العالم.

وتحفز المبادرة سكان دبي وزوّارها على ممارسة الرياضية يوميّاً لمدة 30 دقيقة على مدى 30 يوماً، ويشارك مركز ميركاتو بتنظيم 10 أيام من الحصص التدريبية وتمارين اللياقة البدنية للزوار وعائلاتهم وأصدقائهم.

وينظم المركز جلسات مع خبراء التدريب ليحصلوا على النصائح والإرشادات الصحية وفرصة الدخول في سحب لربح جوائز بقيمة 5000 درهم، إلى جانب تنظيم جلسات رياضة البيلاتس والحصص التدريبية الجماعية ودروس الكيك بوكسينغ، بالإضافة إلى تمارين كرة القدم وكرة السلة للأطفال.