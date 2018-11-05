5 قرى للنشاط.. من جميرا إلى الخوانيج

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

افتتحت مبادرة تحدي دبي للياقة خمس قرى مخصصة، لتوفر باقة من الأنشطة المتنوّعة المناسبة لمختلف الفئات العمرية والقدرات ومستويات اللياقة.

وتواصل القرى استقبال زوّارها حتى 22 الجاري، بهدف تمكين الجميع من تخصيص 30 دقيقة يومياً للنشاط البدني، للإسهام في إحداث تغيير إيجابي في أسلوب حياة سكان الإمارة.

وتستقبل قرى اللياقة المشاركين يومياً لاختبار طيف واسع من الأنشطة، والمناطق الرياضية المتخصصة، تحت إشراف مدربين، بهدف تحويل مدينة دبي إلى صالة رياضية كبرى مجانية للجميع، لتحقق بذلك خطوة إضافية نحو التحوّل إلى المدينة الأكثر نشاطاً على مستوى العالم.

وهنا إطلالة على القرى الخمس، وما تقدمه من نشاطات متنوّعة.

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