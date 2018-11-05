المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

بدأت شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي، التابعة لأبوظبي للإعلام، أخيراً، عرض الدراما الاجتماعية الخليجية «عزوتي» على قناة «الإمارات»، ضمن باقة من الأعمال في دورتها البرامجية الجديدة.

ويلقي المسلسل الضوء على مشكلات الأسرة والأبناء والمجتمع، عبر طابع تربوي يجمع بين التراجيديا والكوميديا، إذ تدوره أحداثه في التسعينات من القرن الماضي. ويروي قصة فتاة اسمها (أمل) تعيش مع والدها المتسلط ووالدتها الطيبة وأخواتها الثلاث، وكانت طفلة مدللة لوالدتها، ومتعلقة بها، وتتأثر كثيراً عند وفاتها إثر جلطة، ليبدأ الصراع بعد وفاة الوالدة بين الأب والجدة على حضانة الأبناء.

ويشارك في بطولة المسلسل خالد أمين وإلهام الفضالة وفاطمة الصفي، وفهد باسم وفرح الصراف وحلا وأمل محمد، وفهد الصالح وشيماء قمبر وروان العلي، وبيهانا وشهد سلمان وصباح العبادي، ولطيفة المجرن ومنال الجار الله وسعد كنعان، وهو من تأليف مريم عبدالله وإخراج مناف عبدالله.