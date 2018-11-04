شاكيرا من مسقط رأسها: استثمروا في التعليم

المصدر: بارانكيا (كولومبيا) - رويترز‭‬

قالت نجمة البوب شاكيرا، أول من أمس، خلال زيارة لبلدها كولومبيا، إنه يتعين على بلادها الاستثمار بشكل أكبر في التعليم، إذا كانت تريد تحقيق السلام.

وأدلت شاكيرا بهذه التصريحات في ختام جولة غنائية لها، وبعد وضع حجر الأساس لمدرستين ستبنيهما مؤسستها الخيرية. وحضرت المغنية احتفالين في قرطاجنة، ومسقط رأسها بارانكيا، بالموقعين اللذين ستقام فيهما المدرستان.

وأضافت شاكيرا «حينما لا يحصل الأطفال على تعليم يحصل عليه آخرون يعيشون في أوضاع أفضل، لا يمكن أن نتكلم عن بلد يسوده السلام، لا يمكن أن نتكلم عن بلد فيه مساواة؛ لأن التعليم هو ما يجعلنا متساوين». وحثت الحكومة على زيادة الإنفاق على التعليم، وقالت إن دعم التعليم يجب ألا يأتي من المشاهير فقط.

وأسّست المغنية (41 عاماً)، مؤسستها الخيرية عام 1997، عندما كان عمرها 18 عاماً فقط. واشتقت اسمها «بييز ديسكالثوس» من ثالث ألبوم لها الذي حقق أول نجاح لها على الصعيد الدولي، والذي يعني «بير فيت» «الأقدام الحافية».

ولمؤسستها أربع مدارس بالفعل في قرطاجنة وبارانكيا وكيبدو وسواتشا.

واختتمت جولة شاكيرا، التي تضمنت 54 عرضاً، وبدأت في هامبورغ الألمانية، في يونيو الماضي، أمس في بوغوتا عاصمة كولومبيا.