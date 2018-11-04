بالدوين يواجه اتهاماً بعد شجار على «موقف»

المصدر: نيويورك - رويترز

قالت الشرطة الأميركية إن النجم أليك بالدوين، الذي اشتهر في الآونة الأخيرة بتجسيده الساخر شخصية الرئيس دونالد ترامب، يواجه اتهاماً على خلفية شجار بشأن مكان لانتظار السيارات في مدينة نيويورك.

وقالت صوفيا ميسون، من إدارة شرطة نيويورك، إن بالدوين بطل المسلسل الكوميدي «30 روك»، «اعتدى على شخص ما للحصول على مكان انتظار سيارات كان كلاهما يتجه نحوه». وذكرت الشرطة أنها ألقت القبض على بالدوين ووجهت له تهمة الاعتداء والمضايقة. وكان عشرات المصورين في انتظار الممثل عند إخلاء سبيله من مركز شرطة في نيويورك، أول من أمس.

ونشر حساب مؤسسة بالدوين تغريدة على «تويتر»، قال فيها الممثل البالغ من العمر 60 عاماً، «لا أعلق عادة على أي شيء مضلل على هذا النحو السافر مثل قصة اليوم، لكن التأكيد على أنني لكمت أي شخص بسبب مكان انتظار غير صحيح».

وزادت شعبية بالدوين في العامين الماضيين بفضل تقليده الرئيس دونالد ترامب، في مقاطع أذاعها برنامج «ساترداي نايت لايف»، وجعلته يفوز بجائزة إيمي المرموقة.

وعندما أبلغ الصحافيون في البيت الأبيض ترامب بنبأ القبض على بالدوين، أول من أمس، علّق قائلاً: «أتمنى له حظاً سعيداً».