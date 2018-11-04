400 مشارك في «سباق سيغنا للجري» بدبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «سيغنا الشرق الأوسط للتأمين»، المزوّد العالمي لخدمات الرعاية الصحية المخصصة لمساعدة الناس على تحسين صحتهم ورفاهيتم وشعورهم بالأمان، عن تجمع أكثر من 400 متسابق في حديقة الاتحاد بنخلة جميرا في دبي، شاركوا في النسخة الثالثة من فعاليتها الشهرية «سباق سيغنا للجري»، الهادفة لتحفيز الناس على اعتماد أسلوب حياة نشيطة، وتوعيتهم بأهمية صحة القلب، وذلك في إطار مبادرة تحدّي دبي للياقة 2018، التي تسعى إلى تشجيع المقيمين في دبي على الالتزام بأداء 30 دقيقة يومياً في ممارسة الأنشطة الرياضية على مدار شهر كامل. وأقيمت فعالية «سباق سيغنا للجري» على مسارين بطول 2.5 كيلومتر وخمسة كيلومترات على التوالي، إلى جانب العديد من حصص التدريبات الرياضية الإيجابية.

وتشمل فعالية «سباق سيغنا للجري» سلسلة من الأنشطة الرياضية التي تقيمها «سيغنا الشرق الأوسط للتأمين»، بالشراكة مع «ريس.مي» المتخصصة في السباقات، وتهدف الفعالية إلى تحفيز الناس من مختلف الأعمار ومستويات اللياقة البدنية على منح الأولوية لصحتهم وعافيتهم الجسدية، والاستمتاع بيوم كامل من التواصل والتفاعل الاجتماعي، في أحد المنتزهات المحلية المجاورة.

وأعرب آرثر كوزاد، الرئيس التنفيذي لسيغنا الشرق الأوسط للتأمين، عن سعادته بالإقبال الكبير الذي شهدته الفعالية، قائلاً: «تحول سباق سيغنا للجري إلى حدث رئيس على أجندة الفعاليات التي تشهدها دولة الإمارات. ومن المشجع لنا أن نشهد مشاركة الناس من مختلف الأعمار والقدرات والفئات الاجتماعية في مسابقات الجري، التي تتناغم مع تحدّي دبي للياقة 2018، والذي يهدف إلى دمج اللياقة البدنية في روتين الحياة اليومية لسكان دبي، ومساعدتهم على الارتقاء برفاهيتهم الصحية. ويتمثل هدفنا من إطلاق هذه الفعالية في إنشاء منصة تمنح الأولوية لأداء الأنشطة التي تمتاز بالحيوية والنشاط، ونحن سعداء بالإقبال الذي تحظى به فعالية سباق سيغنا للجري من أفراد المجتمع في كل شهر».

وأضاف كوزاد: «تطمح فعالية سباق سيغنا للجري إلى تعزيز رسالة شركة سيغنا الشرق الأوسط للتأمين في المسؤولية الاجتماعية، وتسليط الضوء على حملتنا Heart Your Heart، التي تركز على أهمية التدابير الوقائية في الحد من انتشار أمراض القلب لدى أفراد المجتمع، عبر تمكينهم من اعتماد أنماط حياة صحية وفاعلة».

وعلى هامش المسابقة، قدمت «سيغنا» للمشاركين فحوصاًُ مجانية لضغط الدم، في إطار حملتها Heart Your Heart للتوعية الصحية المجتمعية، كما قدم المدربون الشخصيون المؤهلون نصائحهم للمشاركين، وعرضوا عليهم أساليب الإحماء والاستعداد للجري. كما أتيحت الفرصة أمام زوار الفعالية لتجربة تطبيق Cigna WellbeingTM، الذي يتيح تقييم الصحة العامة، ويساعد على وضع الخطط لإدارة الصحة الشخصية، فضلاً عن غير ذلك من الوظائف الأخرى. واشتملت فعالية «سباق سيغنا للجري» على عدد من المنافسات، التي أتاحت للمشاركين فرصة الفوز بجوائز اللياقة البدنية عن أداء التمارين الرياضية.

- آرثر كوزاد: الفاعلية تعزز رسالتنا في المسؤولية الاجتماعية، وتسلط الضوء على حملتنا Heart Your Heart.