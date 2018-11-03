مجموعة مطاعم جميرا دبي تعلن عن إطلاق مطعمي ذا داك هووك وهيل هاوس براسيري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت ’مجموعة مطاعم جميرا دبي‘، الشركة المحلية الرائدة على مستوى الإمارة في إدارة المطاعم، والتابعة لمجموعة ’دبي القابضة‘، عن إطلاق مطعمي ’ذا داك هووك‘ و’هيل هاوس براسيري‘ الجديدين كلياً في ’نادي دبي هيلز للجولف‘ الكائن في قلب مشروع ’دبي هيلز استيت‘ المرموق، أحد أبرز وجهات المعيشة الهادئة السكنية الجديدة ومتعدد الاستخدامات على بعد 15 دقيقة من وسط مدينة دبي وسيتي ووك.

ويمثل افتتاح المطعمين الجديدين أول تعاونٍ رسمي يجمع بين شركتي ’إعمار العقارية‘ و’مراس القابضة‘ (المطوّران الرئيسيّان لمشروع ’دبي هيلز استيت‘)؛ و’مجموعة مطاعم جميرا دبي‘ التي تمتلك محفظة واسعة من علامات الضيافة والمطاعم الراقية في دبي مثل ’بييرشيك‘ و’باي تاي‘ و’تراتوريا توسكانا‘ و’ذا نودل هاوس‘ و’فلو‘.

ويوفر ’نادي دبي هيلز للجولف‘ إطلالاتٍ خلّابة على ملعب جولف مكوّن من 18 حفرة ومخصص لاستضافة البطولات في قلب مشروع ’دبي هيلز استيت‘؛ وتتولى ’مجموعة مطاعم جميرا دبي‘ الإشراف على منافذ المأكولات والمشروبات في النادي، وذلك بما يشمل مطعم ’ذا داك هووك‘ المتخصص بالأغذية والمشروبات الرياضيّة، ومطعم ’هيل هاوس براسيري‘ الراقي المتخصص بالمخبوزات والمعجنات الفرنسية والمشروبات المنعشة.

ونظراً إلى أهمية ورقي ’نادي دبي هيلز للجولف‘، حرصت ’مجموعة مطاعم جميرا دبي‘ على الاستعانة بنفس فريق الضيافة عالمي المستوى الذي استقدم نخبة من علامات المطاعم العالمية الرائدة إلى دبي مثل ’إيفي‘ و’ريفينجتون جريل‘، وذلك من أجل الإشراف على تجارب ومفاهيم الطهو في المطعمين الجديدين. ووفقاً لما ذكرته السيدة إيما بانكس، المديرة التنفيذية لمجموعة مطاعم جميرا دبي، سيتاح للضيوف في مطعمي ’ذا داك هووك‘ و’هيل هاوس براسيري‘ الاستمتاع بنفس مفاهيم الضيافة الفريدة والخدمة الراقية والاهتمام الرفيع بالتميّز أسوة بجميع المنافذ التابع للمجموعة.

وبهذا السياق، قالت السيدة بانكس: "سيجسّد المطعمان الجديدان أرقى مفاهيم الضيافة والأنماط العصرية التي تشكّل القلب النابض لهذا المجتمع السكني والترفيهي الجديد والمذهل؛ حيث سيقدّمان للضيوف مفاهيم جديدة ومبتكرة للأطعمة والمأكولات وسط أجواءٍ مفعمة بالرقي والفخامة، والتي لطالما ميّزت جميع منافذ مجموعة مطاعم جميرا دبي. كما وسيجسد المطعمان أرقى مستويات الجودة، والاهتمام بالضيوف، ناهيك عن التأكيد على التزام المجموعة الراسخ بالاستدامة والمسؤولية البيئية".

وسيشكّل مطعم ’ذا داك هووك‘ وجهة فريدة بمعنى الكلمة في ’نادي دبي هيلز للجولف‘؛ حيث سيتيح لضيوفه تذوّق مجموعة مفضّلة من الأطعمة الشهية والمشروبات الصحيّة الكلاسيكية والتي تم إعادة ابتكارها وفق مفاهيم جديدةٍ كلياً من قِبل فريق الطهاة الحائزين على جوائز مرموقة لدى ’مجموعة مطاعم جميرا دبي‘. ويمتاز المطعم بتصميم فريد على غرار مقاهي المشروبات الكلاسيكيّة القديمة والأجواء الريفية الهادئة؛ كما سيقدّم لضيوفه باقةً متنوعة من المأكولات الأوروبية العصريّة، فضلاً عن توليفةٍ مُختارة من المقبلات والنكهات المفضلة، والتي ستتيح للضيوف تجديد قوتهم وحيويتهم قبل أو بعد الاستمتاع بجولة جولفٍ مميزة.