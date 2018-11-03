حمدان بن محمد في «تحدي دبي للياقة 30×30»

المصدر: تصوير: علي عيسى

سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، خلال مشاركته في مباراة للبادل تنس، أمس، في قرية مركز دبي المالي العالمي للياقة، يرافقه الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، ضمن فعاليات «تحدي دبي للياقة 30×30».

يذكر أن النسخة الثانية من «تحدي دبي للياقة» انطلقت الأسبوع الماضي في دبي فيستيفال سيتي يومي الجمعة والسبت، إذ تُقام فعاليات التحدي في خمسة أماكن، هي مركز دبي المالي العالمي، ومركز دبي للسلع المتعدّدة للياقة، وقرية الشاطئ للياقة، وقرية نخلة جميرا للياقة، وقرية ممشى الخوانيج للياقة.