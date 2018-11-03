«مروح ع فلسطين».. أفضل عرض مسرحي

المصدر: رام الله - رويترز

فاز عرض «مروح ع فلسطين»، لفرقة مسرح الحرية في جنين، بجائزة أفضل عرض مسرحي من مهرجان فلسطين الوطني للمسرح في دورته الأولى، التي أسدل الستار عليها مساء أول من أمس.

وحصد عرض «من قتل أسمهان» جوائز أفضل إخراج وأفضل تأليف مسرحي وأفضل سينوغرافيا، إضافة إلى جائزة أفضل ممثلة، التي ذهبت إلى منى حوا.

ونظّمت وزارة الثقافة الفلسطينية المهرجان، بدعم وتعاون الهيئة العربية للمسرح، التي تعذر حضور مسؤوليها، بسبب التصاريح الأمنية والمعابر الحدودية.

وفي حفل الختام الذي أقيم بقصر رام الله الثقافي، وجّه الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، الكاتب الإماراتي إسماعيل عبدالله، كلمة مسجلة إلى المشاركين بالمهرجان، مشيداً بإنجاز هذه الدورة من المهرجان، مضيفاً «نقف اليوم، لننظر إلى غد نبدأ فيه العمل على تقويم التجربة، والتخطيط للقادم الأجمل».