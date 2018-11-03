بلدية دبي في منافسات «سويم فيست» بـ 5 لاعبات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تشارك بلدية دبي في منافسات «سويم فيست» بخمس لاعبات، ضمن تحدي دبي للياقة، الذي سيقام على شواطئ الجميرا اليوم، ويضم فريق بلدية دبي: سارة بنت الهادي، التي تألقت في منافسات دورة الشيخة هند لألعاب السيدات في مسابقات الجري والدراجات والسباحة، والتي انضمت أخيراً لفريق البلدية، ومعها أماكوليت وماري روث وسايبيلي وجورديت.

وأكدت نسرين بن درويش، منسقة فريق بلدية دبي، أن «المشاركة في بطولة سويم فيست ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة لأن البلدية دائماً تشارك في كل الأنشطة والفعاليات الرياضية، كما أن إدارة البلدية وضعت قائمة طويلة من الأنشطة والمشاركات على مدار شهر تحدي اللياقة»، مضيفة «فرقنا معروفة بمشاركاتها، خصوصاً دورة الشيخة هند لألعاب السيدات، التي اختتمت أخيراً، وسيطرت فيها فرق البلدية على السباحة والبولينغ والطاولة، ولدينا فرق للمشاركة في الألعاب الجماعية». وأوضحت منسقة فريق البلدية أن «المشاركة تحولت من مجرد المشاركة في نشاط إلى تحدٍّ على المراكز الأولى، وبات هدفنا هو منصات التتويج». وأضافت «لدينا أجندة طويلة تضم 38 حدثاً في فعاليات تحدي دبي للياقة».