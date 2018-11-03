«سيلفي» يتلف لوحة لسلفادور دالي

المصدر: موسكو - د.ب.أ

تسببت فتاة كانت تلتقط صورة سيلفي في إحداث تلف بلوحة للرسام الإسباني الشهير، سلفادور دالي، في إحدى قاعات العرض بمدينة يكاترينبورغ الروسية.

ونقلت وسائل الإعلام الروسية الرسمية عن متحدث باسم الشرطة قوله، أمس، إن اللوحة، وهي من سلسلة «لوس كابريتشوس»، سقطت عندما اصطدمت بها الفتاة وهي تحاول التقاط صورة سيلفي مع العمل الفني.

كما تضرر إطار لوحة أخرى للرسام الإسباني فرانثيسكو جويا في الحادثة.

وقال ممثل عن قاعة عرض «جلافني بروسبكت» (الشارع الرئيس) في تصريحات أوردتها وكالة أنباء «تاس» الروسية الرسمية، إن المرأة وأصدقاءها الثلاثة «كانوا يتصرفون بطريقة غير ملائمة».

وأفادت وسائل الإعلام بأن السلطات لم تقرر توجيه اتهامات، لأن الحادث لم يكن ذا قصد جنائي.