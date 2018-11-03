المصدر: علي بن ثالث

منذ نعومة أظفاري وطاقة جذبٍ غريبة تسري بيني وبين والبحر، الذي يُعتبر من أهم أصدقاء طفولتي، ومن العناصر التي أسهمت في توسيع أفق نظرتي للحياة.. فصداقة البحر المبكرة تغرس في وجدانك تقديس الرحابة والاتساع، حيث لا حدود لكل ما يخطر ببالك. سيرة البحر بالنسبة لي كـ«سيرة الحب» التي يطرب لها ملايين العرب، هي سيرة الحب الأول النقي وأنا طفل ألهو على الشاطئ، أداعب الماء وأتعلم السباحة، وأغطس بحذرٍ في عمقٍ لا يتجاوز قامتي، وأتحلّى بالشجاعة كي ألامس بعض العمق، وأتسامى باكتشاف قدراتي في معانقة المجال الحيوي للماء وأعماقه والتعرّف إلى عالمه الفتان.

صورة لبيضة الحبار الصغير جرفها التيار، صوّرتها من خلال غطسة ليلية في منطقة تولبن بالفلبين.

علي خليفة أحمد سعيد بن ثالث الحميري،

من مواليد إمارة دبي، مصور فوتوغرافي ومحترف تصوير أفلام وثائقية، حاصل على دبلوم تصوير وثائقي من أكاديمية لندن، ودبلوم في اللغة والأدب الفرنسي

من جامعة مونبلييه الفرنسية.