دبي تحقق الرقم القياسي بأكبر سلسلة بشرية بـ 96 جنسية

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

حققت دبي رقماً قياسياً جديداً حين سجلت أكبر عدد من الجنسيات في سلسلة بشرية استخدمت وسائل النقل الجماعي، وصل عددها إلى 96 جنسية، لتتخطى بذلك حاجز الـ75 جنسية الذي حققته النرويج.

وأتى الإعلان عن تسجيل الرقم القياسي ضمن فعاليات الاحتفال بيوم المواصلات العامة، الذي يوافق الأول من نوفمبر، بحضور الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، والمدير العام رئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير.

وتم الإعلان خلال احتفالية نظمتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي بمحطة مترو «اتصالات»، سلمت فيها ممثلة عن مؤسسة موسوعة «غينيس» العالمية المحكِّمة الدولية، هدى خشاب، التي سلمت الهيئة شهادة توثق تسجيلها للرقم القياسي.

وتضمنت أجندة الاحتفال استضافة مجموعة ممثلة عن تلك الجنسيات، رافقت الوزير والطاير مع ممثلين عن وسائل الإعلام في رحلة بمترو دبي انطلقت من محطة «اتصالات» الكائنة في القصيص.