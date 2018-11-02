«القارئ المبدع».. رحلة تحفيز الأطفال على القراءة مستمرة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أمس، فتح باب التسجيل في الدورة السادسة من مسابقة «القارئ المبدع»، حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري. على أن تتوافر استمارة المشاركة في كل أفرع مكتبات دار الكتب، المنتشرة في جميع أرجاء إمارة أبوظبي.

وتهدف المسابقة إلى تحفيز الطفل على حب القراءة وتنميتها، إذ تسهم في زيادة القدرة اللغوية والحصيلة المعرفية، وتعطيه قدرة على التخيل وبُعد النظر والتفكير، إلى جانب تعويده على المناقشة والسؤال، ما يسهم في تفوقه العلمي، وربطه بالكتاب وتحبيبه فيه.

وتسعى مسابقة «القارئ المبدع» إلى نشر ثقافة القراءة والشغف المعرفي لدى أوساط شريحة طلبة المدارس، ومختلف الفئات العمرية أيضاً.