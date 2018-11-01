رمز مبهر لهويتنا بطول 180 متراً في «دبي مول»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بمناسبة يوم العلم الإماراتي، يعرض «دبي مول» عملاً فنياً خاصاً، يثري تجربة الزوار بامتداده الكبير ولمساته الفنية، وقيمته كتعبير صادق عن مشاعر الفخر والاعتزاز بالانتماء لدولة الإمارات.

ويحمل التركيب الفني، الذي قدمته مبادرة «إعمار للفنون»، في إطار احتفال دبي مول بالذكرى العاشرة لافتتاحه، اسم «الألوان العائمة»، وهو عبارة عن تركيب ضخم يبدو كأنه يعوم في القاعة الرئيسة (غراند أتريوم)، بارتفاع الطوابق الثلاثة لـ«دبي مول». ويستوحي العمل ألوانه من ألوان العلم الوطني لدولة الإمارات.

ويطل «الألوان العائمة» مع شريط ملون يعرض على جانبيه ألوان العلم الإماراتي؛ وفي الوقت الذي يتزين فيه أحد الجانبين باللون الأبيض، يغطي الأخضر والأبيض والأسود الجانب الآخر .