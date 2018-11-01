جاد المالح يقدّم عرضين في «دبي أوبرا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «لايف نيشن الشرق الأوسط» أن نجم الكوميديا الفرنسي، جاد المالح، سيقدم عرضين على خشبة مسرح دبي أوبرا في 11 ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أنها قررت إضافة عرض آخر+ للمالح، بعد نفاد بطاقات العرض الأول.

وحول عرض الكوميديا الارتجالية الناطق باللغة الإنجليزية، والذي سيتضمن أحدث أعمال المالح على شبكة نتفليكس بعنوان American Dream، قال المالح: «يتيح لي الأداء باللغة الإنجليزية التجوال بعرضي الكوميدي حول العالم، وهو أمرأحلم به منذ طفولتي».

وخلال مسيرته الفنية ممثلاً، لعب جاد دور البطولة في فيلم للمخرج وودي آلن، كما شارك في عدد من الأفلام الأخرى.