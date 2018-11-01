«الخافي أعظم» على شاشة «الإمارات»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

بدأت شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي، أخيراً، عرض الدراما الاجتماعية الخليجية «الخافي أعظم» على قناة «الإمارات»، وذلك ضمن مجموعة الأعمال الدرامية المدرجة في دورتها البرامجية الجديدة.

وتدور أحداث المسلسل في قالب من التشويق والرومانسية خلال الفترة بين خمسينات وستينات القرن الماضي.

وتشارك في بطولة المسلسل مجموعة من النجوم، من بينهم هيا عبدالسلام وناصر الدوسري وإبراهيم الحربي ومرام البلوشي وعبدالله الباروني، وشفيقة يوسف وأحمد العوضي وروان العلي وعلي الحمدان، وعبدالله الفريح وسعاد سلمان وثامر العازمي، وهدية بدر وراجح الألفي وهاني زعبل وأمل محمد وعبدالله عباس، وآخرون، والمسلسل من تأليف عبدالله السعد، وإخراج أحمد يعقوب المقلة.