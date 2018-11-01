10 آلاف زائر يحتفلون بـ «مهرجان الخريف» في جزيرة الماريه

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

استضافت جزيرة الماريه، في أبوظبي، مجموعة من الفعاليات خلال عطلة نهاية الأسبوع، احتفالاً بمهرجان الخريف. وتزيّن ممشى الواجهة البحرية بحبات اليقطين، وشبكات العنكبوت على الأشجار، وشجيرات، وقصاصات الصور الشبحية، وعصي المكانس، ليتحوّل الممشى إلى قرية تضج بالمغامرات التي جسّدت الطابع المميز للمناسبة.

كما أتاح المهرجان للزوّار المشاركة في مجموعة من الأنشطة وورش العمل، بما في ذلك طرق صنع الهدايا بأشكال متنوعة، وفنون وحرف يدوية، ونقش على الوجه بالألوان. واستمتع الزوار من مختلف الأعمار بمسابقات الأزياء التنكرية لمختلف الفئات العمرية، والنحت على اليقطين، وتغليف المومياء.

وقالت رئيسة قسم الاتصال المؤسسي في قطاع الاستثمارات البديلة والبنية التحتية بشركة «مبادلة للاستثمار» نادين صالح حسن: «تستضيف جزيرة الماريه مجموعة من الأنشطة المجتمعية التي تأتي في إطار رؤيتنا الرامية إلى احتضان فعاليات مميزة في العاصمة»، مشيرة إلى أن المهرجان استقطب نحو 10 آلاف زائر خلال عطلة نهاية الأسبوع.

كما تضمنت الفعاليات أنشطة مسرحية، سردت خلالها شخصيتان من شخصيات الهالوين مغامراتهما أمام الحضور، على هيئة استعراضات وأضواء وموسيقى وأزياء خاصة. كما جسّد مشاة بالسيقان الخشبية الطويلة، عدداً من الشخصيات المشهورة، وقدموا استعراضات أبهرت الحضور. كما شملت الأنشطة جلسات قدمها مصففو الشعر وفنانو الماكياج ومصممو الأزياء لتعريف الضيوف من الكبار والصغار بطرق تجسيد وتقمص شخصياتهم المفضلة.