50 مدرسة تحتفي بـ «إكسبو دبي» وأثره في الأجيال المقبلة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظّمت المدارس، في أنحاء الإمارات، أسبوعاً من الفعاليات والاحتفالات للتوعية بـ«إكسبو 2020 دبي»، وشعاره «تواصل العقول وصنع المستقبل»، وموضوعاته الثلاثة «الفرص والتنقل والاستدامة».

وانطلق «أسبوع إكسبو»، بدعم من وزارة التربية والتعليم، يوم 21 أكتوبر الجاري، بعد يوم من بدء العدّ التنازلي لعامين حتى انطلاق «إكسبو»، خلال احتفالية نظّمت في حديقة البرج في دبي.

واستمرت فعاليات الأسبوع خمسة أيام، وشارك طلاب من 50 مدرسة على مدار الأسبوع في طيفٍ واسعٍ من الأنشطة التعليمية والترفيهية ذات الصلة بالشعار الرئيس لـ«إكسبو»، وموضوعاته الفرعية.

وعمل على تنسيق فعاليات «أسبوع إكسبو» برنامج إكسبو للمدارس، وهو فريق مكرّسٌ للتعاون مع العاملين في مجال التعليم والطلاب في كل أنحاء الإمارات، بهدف التوعية برؤية إكسبو 2020 دبي وأثره. وتعاون الفريق مع معلمين منسقين من المدارس المشاركة، كان لهم دور حيوي في تنفيذ المبادرة، من خلال تنظيم اجتماعات وورش عمل وورش فنية وحرفية ومسابقات للطلبة.

وسيستمر المعلّمون المنسقون في القيام بدور حيوي في المسيرة نحو 2020، من خلال تأسيس نوادي إكسبو 2020، وتنظيم أنشطة طلابية للاحتفال بالحدث الدولي الأكبر في تاريخ الإمارات.

وقالت مديرة إدارة برنامج إكسبو للمدارس، علياء آل علي «من خلال التعاون مع المدارس نعمل على نشر الوعي والمعرفة بين الطلبة قبل انطلاق (إكسبو 2020 دبي)، لتسليط الضوء على أهميته، وأثره في الأجيال المقبلة».

ويقدم برنامج إكسبو للمدارس طيفاً واسعاً من المبادرات المصمّمة لإلهام الطلبة والطواقم التعليمية، ويتعاون مع المدارس في كل أنحاء الإمارات، للتأسيس لتجربة تعلّم غنية، وإرثٍ إيجابي يستمر لأجيال مقبلة.