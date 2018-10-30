«نيكي بيتش دبي» يستعدّ لاستضافة «الحفلة البيضاء»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يستعدّ منتجع «نيكي بيتش دبي» لإقامة «الحفلة البيضاء»، يوم 3 نوفمبر المقبل، والتي تُعدّ واحدة من كبرى فعالياته السنوية.

وسينقل الحفل، الذي يقام تحت شعار «المستقبل هنا»، ضيوفه إلى أجواء خيالية ساحرة، من خلال مجموعة كبيرة ومتنوّعة من التجارب الترفيهية والتفاعلية. وقال جاك بينرود، مؤسس ومالك مجموعة نيكي بيتش العالمية: «يُمثل مفهوم (الحفلة البيضاء) حدثاً مُميّزاً، في جميع منتجعات نيكي بيتش حول العالم». بدأت الفكرة باستضافة عيد ميلاد عارضة الأزياء الشهيرة ناعومي كامبل، في حفل خاص لإطلاق نيكي بيتش سان تروبيه عام 2002، وتمّ خلاله تحديد الملابس البيضاء بالكامل كزيٍّ أساسي للاحتفال.

ومع النجاح الكبير الذي شهده الحفل آنذاك، أضحى مفهوم اللون الأبيض العنوان الرئيس لهذا الاحتفال.