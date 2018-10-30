زين عوض تعيد أغنيات سميرة توفيق

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت الفنانة زين عوض مشروعها الجديد، القائم على إعادة وتحديث أغنيات الفنانة سميرة توفيق، بتعاون وإشراف كامل من الفنان فايز السعيد. وبدأت زين بأغنية «شبابنا شو باشو» بتوزيع من الموزع الأردني محمد القيسي، ولدى عرض الأغنية على سميرة توفيق أبدت الأخيرة ارتياحها وإعجابها، ووافقت لزين عوض على الطريقة والأسلوب، اللذين قدمت بهما الأغنية. زين عوض، بدورها، أكدت سعادتها وسرورها بالتجربة المثمرة، لكونها فريدة وغير مسبوقة. وعن تعاونها مع فايز السعيد، قالت إن سعادتها تأتي من كونه له من الخبرة ما يكفي، لضمان نجاح أي تعاون.