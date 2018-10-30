جورج إزرا يغني في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت شركة «لايف نيشن الشرق الأوسط» عن استعداد المغني والمؤلف البريطاني الشهير، جورج إزرا، لإحياء حفله الموسيقي الأول في دبي، بتاريخ 22 يناير المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي. يُذكر أن أحدث إصدارات جورج المنفردة كانت أغنية «شوت جَن»، التي حازت، أخيراً، المركز الأول ضمن قائمة أغاني الصيف بالمملكة المتحدة، واحتلت المرتبة الأولى كأفضل الأغاني المفردة على مستوى البلاد، كما نجحت في تحقيق شهرة عالمية واسعة لا مثيل لها. وتميزت الأغنية بألحان جذابة ولافتة، كما تفرّد الفيديو المصوّر بطابع فريد، وقد بلغت نسبة المشاهدة على موقع «يوتيوب» ما يقارب الـ20 مليوناً خلال أربعة أشهر، ما جعلها من أبرز إبداعات جورج، التي حققت رواجاً منقطع النظير ضمن ألبومه الثاني «ستيينج آت تماراز»، الذي حقق بدوره المرتبة الأولى في تصنيف المملكة المتحدة للأغاني المنفردة. ومن المتوقع أن ترافق عرض جورج إزرا وفرقته، في دبي، أجواء مفعمة بالحماسة.