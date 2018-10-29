مع برودة الطقس..انتبهوا إلى قلوبكم

المصدر: نيويورك - رويترز

أفادت دراسة جديدة موسعة بأن الأزمات القلبية تحدث، في كثير من الأحيان، عندما تنخفض درجات الحرارة. وذكر تقرير نشر في دورية جمعية القلب الأميركية، أنه استناداً إلى بيانات طبية ومعلومات عن الطقس خلال فترة تزيد على 15 عاماً، ربط الباحثون بين زيادة التعرض للنوبات القلبية، وانخفاض درجة حرارة الجو والضغط الجوي، وزيادة سرعة الرياح، وتراجع فترات سطوع الشمس.

وحول أسباب رفع برودة الطقس خطر الإصابة بأزمة قلبية؛ قالت الدكتورة نيشا جالاني، من مركز العلاجات التدخلية للأوعية الدموية في نيويورك: «تزيد درجات الحرارة المتدنية من ضيق الشرايين والأوردة، ومع شخص ما لديه انسداد بنسبة 70 - 80% في الشرايين، وهو ما قد لا يسبب أي أعراض، قد تضيق الشرايين بما يكفي لوقف تدفق الدم بالدرجة المطلوبة». وأضافت أن البرد قد يزيد أيضاً احتمالات تجلط الدم.