دوا ليبا تُحيي احتفالات «اللوفر أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن متحف اللوفر أبوظبي، الذي أُدرج أخيراً على لائحة عجائب الدنيا الحضارية السبع، وفق مؤسسة «لايكوير»، عن احتفالات سيُطلقها في الذكرى السنوية الأولى لافتتاحه، وستمتد من الثامن إلى 11 نوفمبر، وستتوّج بحفل للفنانة العالمية دوا ليبا، وتترافق مع العديد من العروض الفنية والشعرية وورش العمل، التي ستجعل المتحف ينبض بالفن والحياة، من الممشى وحتى القبة، مروراً بقاعات العرض التي تم تجديد معروضاتها أخيراً. وستقدم المغنية ومؤلفة الأغاني البريطانية، دوا ليبا، إحدى أبرز فناني جيلها عالمياً، عرضاً حصرياً في قرية الحفلات بمتحف اللوفر أبوظبي في 11 نوفمبر.