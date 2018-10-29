30 مدرسة حكومية بالشارقة تتنافس على «كأس لغتي»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

كشفت مبادرة «لغتي»، المبادرة التعليمية الرامية إلى دعم التعليم باللغة العربية بوسائل ذكية لأطفال وطلاب مدارس الشارقة، عن اكتمال عقد المدارس المشاركة في الدورة الثالثة من «كأس لغتي»، التي ستقام منافساتها خلال فعاليات الدورة الـ37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، خلال الفترة من 31 الجاري وحتى 10 نوفمبر المقبل.

وتشارك في منافسات الدورة الثالثة من كأس لغتي، التي تستهدف طلبة الصف الثالث من مرحلة التعليم الأساسي في جميع المدارس الحكومية بالشارقة، 30 مدرسة، حيث تصدرت مدارس المنطقة الشرقية قائمة المشاركة بـ15 مدرسة، تلتها مدينة الشارقة بـ11 مدرسة، والمنطقة الوسطى بأربع مدارس.

ومسابقة كأس لغتي أطلقتها مبادرة «لغتي» في عام 2016، بهدف اختبار مهارات اللغة العربية لدى طلاب المرحلة التأسيسية، انسجاماً مع سعي المبادرة إلى تمكين الطلاب من مهارات اللغة العربية، وجعلها ثقافة وسلوكاً في مجالاتهم الحياتية كافة، وتقام المسابقة عن طريق منافسات الفرق، حيث يتبارى الطلاب في عدد من المراحل التي تتصاعد في كل مرة وتيرة إيقاع أسئلتها، وصولاً إلى التصفيات النهائية التي ستنتهي بين فريقين.

وقالت مديرة مبادرة «لغتي»، بدرية آل علي: «تعقد مسابقة (كأس لغتي) موعداً جديداً مع عشاق اللغة العربية، والباحثين عن اكتشاف سحرها وجمالها من طلبة الصف الثالث، الذين تستهدفهم المسابقة هذا العام، تماشياً مع أهداف المرحلة الرابعة من مبادرة (لغتي)، التي أطلقناها الأسبوع الماضي، ونستهدف فيها الفئة نفسها، ونحن سعداء بالإقبال الكبير الذي تشهده المسابقة من المدارس التي تبحث دائماً لنيل الكأس، والتأكيد على جدارة وتفوق طلبتها في لغتنا العربية التي تمثل مصدر فخرنا، وإحدى أهم السمات التي تحدد هويتنا وثقافتنا».