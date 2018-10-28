مشاركة العائلات.. تفوق التوقعات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال المدرب السوري، عمر الموصولي، الذي يشارك في تقديم حصص اللياقة البدنية ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة، إن إقبال العائلات على المشاركة في «التحدي» فاق التوقعات، مشيراً إلى أن هناك أعداداً كبيرة من الأسر حضرت في اليومين الأولين، بشكل لافت. وأضاف أنه يشارك في تقديم عدد من الفعاليات الخاصة باللياقة البدنية خلال «التحدي»، أهمها فقرة الفنون القتالية وأشاد الموصولي بالهدف الذي يسعى تحدي دبي للياقة البدنية إلى تحقيقه، وهو نشر ممارسة الرياضة بشكل يومي، لتصبح أسلوب حياة.

وذكر الموصولي، الذي يشتهر بتدريب عدد من الفنانين والمشاهير، أبرزهم أسيل عمران وسيرين طافش، أن «معظم الفنانات يطلبن برامج خاصة بالمحافظة على الرشاقة، بينما يطلب الفنانون برامج خاصة بالبنية الجسدية».