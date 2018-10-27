عرض «البعوض» يُضحك ميغان حتى دمعت عيناها

المصدر: سيدني - د.ب.أ

ذكرت تقارير، أمس، أن ميغان، دوقة ساسكس، انفجرت في الضحك حتى دمعت عيناها، خلال عرض كوميدي حول البعوض لتلاميذ بمدرسة في تونغا، كانوا يغنون ويرقصون أثناء أداء العرض.

وقدم طلاب في مدرسة «توبو كوليدج» للأمير هاري وميغان، عرضاً كوميدياً بشأن المشاهد والأصوات في غابة استوائية بالجزيرة.

لكن مشهد فتيان من تونغا وهم يقفزون أثناء تقليد أصوات طنين البعوض أثار ضحك ميغان حتى دمعت عيناها.

وحضر الزوجان الملكيان عشاء ملكياً مع ملك تونغا، توبو السادس، إذ تألقت ميغان في ثوبها المطرز الفضي الطويل، وكان الأمير هاري يرتدي، ملابس سهرة سوداء وميداليات على اليسار.