مغنية إيرلندية شهيرة تعتنق الإسلام: انها نتيجة طبيعية لأي رحلة دينية عقلانية

المصدر: لندن -د ب أ

اعتنقت المغنية الأيرلندية الشهيرة سينيد أوكونور الإسلام، وغيرت اسمها إلى "شهداء دافيت". وأعربت أوكونور /51 عاما/ عن شكرها "لكل إخواني وأخواتي المسلمين الذين كانوا لطفاء معي ورحبوا بينهم ". وقالت المغنية في تغريدة لها إن اعتناقها الإسلام هو "النتيجة الطبيعية لأي رحلة دينية عقلانية ".. ونشرت مقطع مصور لها وهي تؤدي الأذان.

وتعرف المغنية وهي جدة حاليا بأغنيتها الناجحة التي صدرت عام 1990 "ناثينج كومبيرز تو يو". وكانت أوكونور منتقدة حادة للكنيسة الكاثوليكية في الماضي، حيث قامت مرة بتمزيق صورة للبابا يوحنا بولس الثاني خلال ظهور لها في برنامج "ساتر داي نايت لايف". ونشر عمر القادري، إمام المركز الإسلامي الأيرلندي، مقطعا مصورا أمس ،لها وهي تنطق بالشهادة في المركز بدبلن. وقال القادري في تغريدة اليوم : "تمتلك شهداء روحا صادقة ولطالما كانت مرتبطة بالله.. أدعو الله أن تجسد السلام في الإسلام".