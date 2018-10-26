مخرج سجين يفوز بجائزة «الملكية الفكرية»

المصدر: ستراسبورج - د.ب.أ

أعلنت كتلة «حزب الشعب الأوروبي» أمس، أن البرلمان الأوروبي اختار المخرج السينمائي الأوكراني السجين أوليج سينتسوف ليفوز بجائزة سخاروف المرموقة هذا العام. وصدر بحق سينتسوف، المعارض بشدة لضم روسيا لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014، حكم في عام 2015 بالسجن 20 سنة في سجن روسي، بعد إدانته بالتآمر لتنفيذ هجمات إرهابية في القرم. وقال إدوارد كوكان، عضو البرلمان الأوروبي من كتلة حزب الشعب الأوروبي، في بيان صحافي، إن «أوليج سينتسوف هو سجين رأي، وإنسان مخلص وبريء»، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي وصف قضيته بأنها «خرق للقانون الدولي والمعايير الأولية للعدالة».