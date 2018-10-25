3 أشبال نمر أبيض تنضم إلى أسرة «تايغان»

المصدر: القرم - رويترز

قدمت حديقة حيوان تايغان في القرم الروسية للجمهور ثلاثة أشبال من النمر البنغالي الأبيض النادر، ولدت في أوائل أكتوبر الجاري.

وقالت كبيرة مسؤولي العناية بالحيوانات في الحديقة ليوداكيا بيرفولفا، أول من أمس، إن الأشبال مازالت عاجزة عن فتح عيونها زرقاء اللون، ووصفتها بأنها إضافة مهمة لمجموعة الحيوانات في الحديقة، فضلاً عن المساهمة في إنقاذ هذا الحيوان النادر المهدد بالانقراض.

وصرّحت المسؤولة أن الأشبال هي ذكران وأنثى، والأخيرة أصغر حجماً. وأضافت «وضعهم جيد جداً، والأم تغذيهم جيداً وترعاهم».

ويعيش بين 5000 و7000 نمر في البرية انخفاضاً من 100 ألف في بداية القرن الماضي، ويرجع ذلك للصيد الجائر والتصحر.