فيجي: ميغان تزور سوقاً.. وهاري يلقي كلمة في جامعة

المصدر: فيجي - رويترز

زارت ميغان، دوقة ساسكس، سوقاً في مدينة سوفا عاصمة فيجي، أمس، وقوبلت بترحيب كبير من جانب مئات الأشخاص الذين احتشدوا في ممرات بين أكشاك السوق العامة، وهم يحاولون رؤية الدوقة.

وتحدثت ميغان مع أصحاب أكشاك ومتسوقين قبل أن تغادر السوق.

بينما ألقى الأمير هاري كلمة أمام طلاب في جامعة جنوب المحيط الهادي في سوفا، لتهنئتهم بإنجازاتهم واهتمامهم بتأثير التغير المناخي في المنطقة.

وقال «لاشك في أن أحد أكبر التحديات هو تغير المناخ، وجميعكم، يا من تعيشون هنا، تواجهون هذا التهديد في حياتكم اليومية».

وأضاف «إنكم تمرون بالفعل بتغير في أنماط الطقس، وأعاصير عاتية، وارتفاع في منسوب المياه، خصوصاً في أماكن مثل توفالو وكيريباتي، وتعيشون مع كل هذا منذ سنوات كثيرة قبل وقت طويل من بدء العالم التكلم عن الأمر».