ديف شابيل يرسم البسمة في دبي 20 نوفمبر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يستضيف مركز دبي التجاري العالمي في 20 نوفمبر المقبل الممثل والكوميدي العالمي، ديف شابيل، الذي سيقدم عرضاً كوميدياً ارتجالياً يستعرض خلاله مواهبه الرائدة وحسّه الفكاهي.

احتفل شابيل، السنة الماضية، بمرور 30 عاماً على انطلاقته في عالم الكوميديا من خلال طرح أربعة عروض كوميدية خاصة على شبكة «نتفليكس»، حققت نجاحاً كبيراً. وحصد النجم خلال مشواره الفني جائزتي «إيمي»، وجائزة «غرامي»، وجائزة العام لأفضل جولة كوميدية من مجلة «بول ستار». ونجح شابيل في ترسيخ مكانته ليصبح نجماً للكوميديا الارتجالية وأيقونة للفكاهة لدى طيفٍ واسع من المتابعين في مختلف أنحاء العالم من خلال برنامج المقاطع الكوميدية الجريئة «شابيلز شو». كما تحظى مهاراته التمثيلية بتقدير كبير في الوسط الفني، إذ ظهر في أفلام هوليوودية عدة.