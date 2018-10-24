فيجي تستقبل هاري وميغان بالحشود والورود

المصدر: سيدني ــ رويترز

وصل الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان إلى فيجي، أمس، في أول زيارة يقوم بها أفراد من الأسرة المالكة البريطانية للدولة الواقعة في جنوب المحيط الهادي، منذ انقلاب عسكري قبل 12 عاماً، أدى إلى تعليق عضويتها في «الكومنولث» ثماني سنوات حتى إجراء انتخابات ديمقراطية.

ولوّح مئات المحتشدين بأعلام بلاستيكية صغيرة لفيجي وبريطانيا عندما هبط هاري وميغان على مدرج الطائرات خارج العاصمة سوفا، وكان الأمير يرتدي حلة رمادية، وضع عليها ثلاثة أوسمة، في حين ارتدت ميغان ثوباً طويل الأكمام، وقبعة من اللون نفسه البيج الفاتح.

وقالت حكومة فيجي على «تويتر»، في تعليق على صور للحشود المنتظرة لتحية الزوجين «خرج السكان بأعداد كبيرة حاملين المظلات، رغم الأمطار، للترحيب بصاحبي السمو الملكي».

واستقبل رئيس الوزراء فرانك باينيماراما الزوجين، اللذين تلقيا باقة من الورود الاستوائية، قبل أن يستعرضا حرس الشرف.

واصطف آلاف الرجال والنساء وتلاميذ المدارس على جانبي الطريق الذي مر به موكب الأمير إلى وسط سوفا، وكان معظمهم يبتسمون ويلوحون بلافتات كتب على بعضها «مرحباً بالأمير والأميرة في فيجي».