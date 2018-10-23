نظريات المؤامرة.. معرض فني في نيويورك

المصدر: نيويورك ــ د.ب.أ

اغتيال الرئيس الأميركي جون إف كينيدي، والهجوم على مركز التجارة العالمي بنيويورك، وسلطة تكتلات منتجي النفط الدولية، هناك شيء يجمع ما سبق، وهو أن نظريات المؤامرة تحوم حولها.

والآن قصص الخداع هذه صارت مطروحة في متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، في معرض «كل شيء متصل.. الفن والمؤامرة»، المقام في متحف «مت بريور».

يضم المعرض نحو 70 صورة فوتوغرافية ولوحة وتراكيب وأفلاماً لـ30 فناناً من الـ50 عاماً الماضية. ويقول المتحف إن المعرض هو الأكبر من نوعه الذي يتناول هذه القضية. ويحاول بعض الرسامين التمسك بالحقائق في أعمالهم، بينما يصور الآخرون مشروعات مثيرة على نحو كبير، ناجمة عن الإحساس بالاضطهاد.