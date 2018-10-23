لا أعمدة إنارة بعد الآن

لا تتفاجأ إن ازدادت مبيعات الستائر المعتمة بصورة كبيرة في مدينة تشنجدو، إذ ذكرت منصة «سي آي إف نيوز» الإعلامية، يوم الثلاثاء الماضي، أن مدينة تشنجدو الصينية تخطط لإطلاق قمر اصطناعي لإنارة سمائها في عام 2020. وستزيد إضاءة هذه القمر على القمر الطبيعي بنحو ثماني مرات، وفقًا للتقرير. وسيكفي ذلك لإضاءة شوارع المدينة ليلاً، والاستغناء عن مصابيح الشوارع. ولن يعمل هذا القمر كمصباح عملاق في السماء، لكنه يمتاز بأجنحة مطلية قابلة للتعديل، ستعكس أشعة الشمس على المدينة. ومازالت المعلومات عن القمر الجديد شحيحة، لكنه إن نجح سيقلل استهلاك المدينة من الطاقة، ما يساعدها على توفير نحو 2.8 مليار دولار خلال خمسة أعوام بعد إطلاقه، وفقاً لتقرير «سي آي إف نيوز». وقالت رئيسة معهد أبحاث الأنظمة الإلكترونية الدقيقة وعلوم الفضاء صاحب فكرة المشروع، وو تشونفينج، إن اختبارات القمر الاصطناعي بدأت منذ أعوام عدة. ويتوقع المعهد أن ينير القمر منطقة يراوح قطرها بين 10 كيلومترات و80 كيلومتراً، وسيصبح جاهزًا للإطلاق خلال عامين.

80

كيلومتراً مربعاً المساحة التي قد تغطيها إنارة القمر.